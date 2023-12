Dove vedere Milan-Monza

I numeri di Milan e Monza

Il Milan ha vinto entrambe le sfide contro il Monza in Serie A, solo l’Atalanta ha fin qui registrato tre successi su tre contro i brianzoli nel massimo campionato. Il Monza ha perso tutte le ultime tre sfide contro squadre lombarde in Serie A (sempre in trasferta), subendo 10 gol e realizzandone solo due, tante quante sconfitte nelle prime sette gare contro avversarie della sua stessa regione nel torneo (2 vittorie, 2 pareggi). Il Milan è l’unica squadra che non ha ancora pareggiato alcun match casalingo in questa stagione di Serie A (5 vittorie, 2 sconfitte), più in generale l’ultimo pareggio dei rossoneri in gare interne in campionato risale allo scorso 3 maggio contro la Cremonese, da allora otto successi e due sconfitte. Il Milan ha perso tre delle ultime sette gare di campionato (2 vittorie, 2 pareggi), tante quante sconfitte nelle precedenti 21 partite in Serie A (13 vittorie, 5 pari, 3 sconfitte). I rossoneri non perdono, inoltre, due match di fila nel torneo dal periodo tra gennaio e febbraio scorso (tre in quel caso, contro Lazio, Sassuolo e Inter). Dopo una serie di quattro successi di fila in match giocati alle ore 12.30 in campionato, il Milan ha perso la gara più recente in questo orario: 2-5 al Meazza contro il Sassuolo il 29 gennaio 2023. Dall’altra parte, il Monza è rimasto imbattuto in quattro delle cinque partite disputate alle ore 12.30 in Serie A (2 vittorie, 2 pari), l’unica sconfitta è arrivata contro la Roma lo scorso 22 ottobre. Il Monza è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 gare di campionato (4 vittorie, 6 pareggi), le uniche due sconfitte nel periodo sono arrivate contro Roma e Juventus.