Ospite a San Siro in occasione di Milan-Monza, Franco Baresi ha parlato di Silvio Berlusconi, che ha fatto la storia di entrambi i club: “E’ una partita speciale per quello che Berlusconi è stato: quello che ha fatto come presidente è difficile da ripetere. Ha realizzato i sogni dei milanisti, ma anche quello che ha fatto a Monza è straordinario: la squadra ormai è una certezza del campionato”. Aggiunge: “Per lui la Champions era il top: voleva arrivare a giocarla anche con il Monza”

MILAN-MONZA LIVE