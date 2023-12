Dove vedere Atalanta-Salernitana

La partita tra Atalanta e Salernitana, della 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 18 dicembre alle 20.45 in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con La Casa dello Sport Night . In studio: Mario Giunta, Fabio Tavelli, Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi in collegamento da Bergamo.

I numeri di Atalanta e Salernitana

La Salernitana ha battuto l’Atalanta nell’ultimo match di Serie A (1-0 il 13 maggio 2023 con gol di Candreva al 93’), dopo aver raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque sfide nella competizione contro i bergamaschi. La sfida a Bergamo dello scorso campionato (15 gennaio 2023) tra Atalanta e Salernitana è terminata 8-2 per la Dea: unica volta in un match di Serie A in cui i bergamaschi hanno realizzato almeno otto reti. L’Atalanta è tornata a vincere contro il Milan, dopo una serie di quattro partite di campionato in cui aveva raccolto solo un punto (1 pareggio, 3 sconfitte): nelle ultime due occasioni in questa Serie A in cui ha interrotto uno o più risultati negativi con una vittoria, ha poi trovato il successo anche nella partita seguente. Nessuna squadra ha raccolto meno punti in trasferta della Salernitana in questo campionato (due in sette gare) e nessuna ha segnato meno reti dei campani fuori casa finora (solo quattro). La Salernitana ha raccolto solo otto punti finora: solamente tre squadre nell’era dei tre punti a vittoria si sono salvate a fine stagione pur totalizzando otto o meno punti nelle prime 15 partite di un torneo di Serie A (Verona 22/23, Salernitana 21/22 e Crotone 16/17). Solo la Salernitana (quattro) ha concesso più gol in seguito a un recupero offensivo subito dell’Atalanta (tre) in questo campionato: in entrambe le ultime due giornate (contro Fiorentina e Bologna) i campani hanno concesso un gol in questo modo. La Salernitana ha subito sette gol nel primo quarto d’ora di gioco (record negativo in questa Serie A) e addirittura 11 nella prima mezz’ora di partita (altro primato negativo), tra cui quattro degli ultimi cinque incassati nella competizione.