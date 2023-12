Alla Juventus servono i gol dei suoi attaccanti

L'Inter vola grazie ai suoi attaccanti, la Juventus insegue, adesso a 4 punti, anche a causa dei pochi gol degli attaccanti. Se si guardano le due coppie titolari, il divario è enorme. 22 gol Lautaro-Thuram appena 10 Vlahovic-Chiesa, dalle seconde linee dell'Inter non arriva alcun contributo, nella Juventus si possono aggiungere i due di Milik, dunque 12 gol dall'intero parco attaccanti . In totale, l'Inter ha il miglior attacco con 39 gol, 15 in più rispetto alla Juve, quei 15 che ha realizzato il solo Lautaro Martinez, più dell'intero reparto d'attacco della squadra di Allegri. E se l'allenatore della Juventus non troverà delle soluzioni per invertire il trend, il distacco dall'Inter è destinato ad aumentare.

Come è cambiato il rendimento dall'inizio della stagione

Non possono essere sempre i difensori a risolvere i problemi, non si può puntare tutto o quasi sulle palle inattive. Bisogna sfruttare al meglio le caratteristiche degli attaccanti che pure hanno le loro responsabilità. Perché rispetto alle chiare occasioni da gol avute alla Juventus mancano quasi sei gol, l'Inter invece le sfrutta al meglio, anzi più di quello che in teoria dovrebbe. Un problema che all'inizio della stagione la Juventus sembrava non avere, con 4 gol a testa di Chiesa e Vlahovic nelle prime 5 giornate, appena uno a testa nelle successive 11 partite. Un rendimento desolante per due attaccanti di quel livello. Dunque tocca ad Allegri trovare delle soluzioni, anche con un cambio di sistema di gioco, ma i due attaccanti devono avere quella cattiveria e quella precisione che troppo spesso è mancata. Per evitare che la mini fuga dell'Inter diventi presto definitiva.