La vittoria dell'Inter che passa all'Olimpico contro la Lazio e dà il primo strappo al campionato allungando sulla Juve: +4 ora il distacco. La frenata dei bianconeri in casa del Genoa, le vittorie di Milan e Napoli. Poi il Bologna sempre più in "modalità Champions". Qui sotto tutti gli highlights del weekend, con le telecronache di Sky Sport, in attesa del posticipo di oggi tra Atalanta e Salernitana: diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

