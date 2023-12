Arbitri Serie A, le designazioni per la 17^ giornata

Ufficiali le designazioni arbitrali della prossima giornata di campionato. L'anticipo di venerdì sera tra Salernitana e Milan sarà diretto da Daniele Doveri di Roma, per il posticipo di sabato sera tra Roma e Napoli è stato designato Andrea Colombo di Como. L'elenco completo

Matteo Marcemaro di Genova è l'arbitro designato per Inter-Lecce, gara della 17/a giornata del campionato di Serie A in programma sabato 23 dicembre alle 18. La sfida tra Frosinone e Juventus di sabato 23 alle 12.30 sarà arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, mentre per il posticipo di sabato sera tra Roma e Napoli è stato designato Andrea Colombo di Como. L'anticipo di venerdì sera tra Salernitana e Milan sarà invece diretto da Daniele Doveri di Roma 1. Di seguito, tutte le designazioni nel dettaglio.