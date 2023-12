Cuadrado: "Troppo dolore, non riesco a dare 100%"

Juan Cuadrado, esterno destro dell'Inter, starà fermo almeno 3 mesi per l'operazione al tendine d'Achille. Una decisione presa la scorsa settimana di comune accordo con il club nerazzurro (che dovrà intervenire sul mercato per sostituirlo). L'ex Juve ha scritto un posto sul profilo Instagram, nel quale ha fatto chiarezza sulla sua situazione: "Combatto con un dolore al tendine e ho fatto tutto quello che un atleta può fare per riprendersi, e mi sono persino allenato e giocato con un dolore che in certi momenti diventava insopportabile e non mi permetteva di dare il 100%. Ho tentato tutte le opzioni di trattamento evitando un intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione. Sono sempre stato un calciatore che dà tutto, che dà sempre il meglio dentro e fuori dal campo. Mi rattrista molto in questo periodo che ho trascorso per non averlo potuto fare per questo grande club che mi ha dato una grande opportunità. Ma avanti con fede in Dio".