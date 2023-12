Serata di auguri per la Roma che si è riunita all'hotel Cavalieri Hilton a pochi giorni dal Natale. Una cena simbolica in questo periodo di festa, anche per ricompattare la squadra dopo il ko subito a Bologna in campionato. José Mourinho ha rubato la scena ed è stato il grande protagonista della serata. Quando lo speaker giallorosso ha annunciato il suo nome, infatti, è stato accalmato da tutta la sala (un trattamento speciale riservato anche a Lukaku e Dybala). Ed è stato proprio lo Special One, a fine serata, a prendere la parola: "Natale può essere considerato come momento finale di un anno e quindi anche un momento di riflessione - ha detto il tecnico portoghese a fine serata - Io la mia l'ho fatta e posso dare di più come questi ragazzi vicino a me. E magari anche gli sponsor...".