Di Vaio: "Il nostro progetto è partito con Sinisa"

il confronto

Il successo del Bologna contro la Roma manda i rossoblù a quota 28 punti al quarto posto in classifica: lo scorso anno erano a 19 in 11^ posizione. L'Inter attuale capolista che alla 16^ giornata ha 8 punti in più rispetto alla scorsa stagione, bene anche la Fiorentina (+7). Confronto negativo per Milan (-4), Roma (-5), Lazio (-9) e soprattutto Napoli (-14)