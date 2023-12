Serie A

Operato il centrocampista del Milan che resterà fuori per quattro mesi: stagione praticamente finita e rossoneri che ora potrebbero tornare sul mercato. Dubbio Lautaro per l'Inter: dopo il problema muscolare accusato in Coppa Italia contro il Bologna, l'argentino svolgerà venerdì gli esami. Il Monza perde Andrea Carboni per una microfrattura al piede, la Juve recupera Rabiot. Indisponibili e squalificati per la 17^ giornata di campionato SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ