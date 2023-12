Nuove "presenze" nella già affollata infermeria del Milan. Pioli perde per circa un mese Okafor. Più serio l'infortunio di Pobega. Preoccupa il problema al costato di Rabiot mentre per Kostic non pare essere scattato il campanello d'allarme. Messias non ci sarà a Reggio Emilia. Nel Napoli fuori causa Elmas mentre Anguissa è in forse. Ecco la situazione di squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 17^ giornata