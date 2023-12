Bella Zio! Beppe Bergomi fa 60

Non esistono condizioni ideali in cui scrivere o riflettere: solo volontà e passione spingono un uomo a perseguire il proprio progetto. Lo diceva Konrad Lorenz, il padre del concetto di imprinting, quel meccanismo di apprendimento per il quale Beppe Bergomi viene consegnato a un cristallo immobile della memoria di chi lo ha seguito e apprezzato. Per sempre giovane, ragazzino della cantera interista che incarna ben più di una promessa. Per sempre Zio, il giovane vecchio in quanto posato, saggio, discreto e autorevole. Una miscela imperscrutabile di precocità e maturità. E' successo tutto in fretta, per Beppe. Circostanza che non è necessariamente un dono. A 16 anni, mentre era a Lipsia con la Nazionale giovanile, ha perso il papà, tifoso del tutto asimmetrico se si pensa che sulle tribune tendeva ad addormentarsi piuttosto che litigare. E forse non è un caso che Beppe proprio a Lipsia avrebbe esordito con la Nazionale Maggiore, e non è un caso che abbia coltivato quell'atteggiamento lontano dal talento urlato che fa a spallate con la vita. A 16 anni ha esordito in nerazzurro, contro la Juve in Coppa Italia. A 17 ha segnato il primo gol da professionista, in un derby. A 18 era ai Mondiali, in Spagna. Mica a partecipare. A vincere. Tutto troppo in fretta, se gettato sulle spalle di un ragazzino. Ma se le spalle sono quelle di uno zio, allora no, non si piegano.