Dove vedere Empoli-Lazio

La partita tra Empoli e Lazio, valida per la 17^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 22 dicembre alle 18.30 in diretta sull' app di DAZN

I numeri di Empoli e Lazio

La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime nove partite di Serie A contro l’Empoli, vincendone sette - compresa la più recente dello scorso giugno (0-2 al Castellani) - e pareggiandone due nel parziale; l’ultimo successo dei toscani contro i biancocelesti nel massimo campionato risale al 29 novembre 2015: 1-0, in casa, grazie alla rete di Lorenzo Tonelli. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Empoli - il doppio dei successi conquistati dai capitolini al Carlo Castellani in tutte le nove gare esterne precedenti (2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte) - contro nessuna squadra i biancocelesti vantano una serie aperta più lunga di successi consecutivi lontano da casa nel massimo torneo (quattro anche contro Cagliari e Parma). L’Empoli ha perso il 49% delle partite giocate in campionato nel 2023: 19, compresa l’ultima contro il Torino, sulle 39 disputate in totale (9 vittorie, 11 pari): record di sconfitte in Serie A in quest’anno solare. L’Empoli è anche la squadra che ha raccolto meno punti nelle gare casalinghe di questo campionato: solo cinque, frutto di una vittoria (1-0, lo scorso 27 settembre contro la Salernitana) e due pareggi; gli azzurri, a secco di successi al Castellani da quattro gare potrebbero restare senza vittorie per più sfide interne di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di sei tra maggio e ottobre 2022. Dopo tre successi di fila, la Lazio ha vinto soltanto una delle ultime sei gare di campionato (2 pareggi, 3 sconfitte): 1-0 in casa contro il Cagliari il 2 dicembre - perdendo la più recente contro l’Inter; i biancocelesti non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dai primi due match di questo torneo (vs Lecce e Genoa). La Lazio ha subito sette sconfitte in 16 partite di questo campionato (6 vittorie, 3 pari); soltanto una volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i biancocelesti hanno perso più incontri nelle prime 17 gare di un singolo torneo di Serie A: otto, nel 2015/16, quando chiusero all’ottavo posto in classifica.