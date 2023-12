Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza prima del match di sabato con il Frosinone: "E' una trasferta insidiosa, serve una gara seria. Chiesa non gioca per un fastidio al tendine rotuleo, inutile rischiare. Ci sarà Rabiot, davanti sono in tre. Vlahovic deve trovare equilibrio anche nei momenti negativi. L'obiettivo è mantenere la posizione e restare vicini all'Inter. SuperLega? Ne parlerà la società"

