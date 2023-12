L'allenatore del Frosinone opta per uno schieramento a specchio rispetto a quello di Allegri. Dopo la brillante prova in Coppa Italia, Lusuardi fa il suo esordio in Serie A nella linea con Monterisi e Romagnoli, out Okoli per squalifica. Lirola e Garritano sono gli esterni di fascia, con Barrenechea a dirigere le operazioni tra Gelli e Brescianini. In avanti una coppia di ex, e forse anche futuri juventini, Soulé e Kaio Jorge