Doppio infortunio nel primo tempo con l’Empoli per il capitano della Lazio e per lo spagnolo. Al 22’ si è fermato Immobile, che ha chiesto il cambio per un probabile problema muscolare dopo un dribbling in area avversaria. L’attaccante si è toccato la coscia destra ed è stato sostituito da Castellanos. Tre minuti dopo problemi muscolari anche per Luis Alberto, diventato nel frattempo capitano, che ha si è allungato per recuperare un pallone ed è stato costretto a uscire. Al suo posto Kamada

