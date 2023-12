Niente sfide in casa contro il Lecce e in trasferta sul campo del Genoa per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter salterà le prossime due partite di campionato, per provare a recuperare in tempo per essere in campo il 6 gennaio nell’impegno casalingo contro il Verona. Questo l’esito degli esami svolti questa mattina dall’argentino all’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano): “Per Lautaro Martinez risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra -si legge nel comunicato del club nerazzurro- Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Per un recupero da questo tipo di infortunio servono sui 10/15 giorni, quindi l’Inter proverà a recuperarlo appunto per la sfida contro l’Hellas.