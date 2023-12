Dove vedere Monza-Fiorentina

La partita tra Monza e Fiorentina valida per la 17^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 22 dicembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Vanessa Leonardi e Silvia Vallini. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con L'Originale . In studio Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Monza e Fiorentina

Dopo avere perso sei delle prime otto sfide contro la Fiorentina tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (2 vittorie), il Monza è rimasto imbattuto in tre delle successive quattro (1 vittoria, 2 pari) contro i viola, incluso il pareggio al Franchi e la vittoria all’U-Power Stadium dello scorso campionato. Bilancio in perfetta parità nelle cinque sfide tra Monza e Fiorentina in casa dei brianzoli tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: due vittorie per i biancorossi, compresa la più recente nel massimo campionato dello scorso aprile, per 3-2; due successi per la Viola (l’ultimo nell’agosto 1985 in Coppa Italia) e un pareggio. Nelle sfide tra Monza e Fiorentina, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, una delle due squadre ha segnato almeno due gol in 10 dei 12 incontri complessivi: fanno eccezione lo 0-0 del maggio 1994 nel campionato cadetto e l’1-1 nel massimo torneo dello scorso gennaio. Il Monza ha perso due delle ultime tre partite di campionato (una vittoria): soltanto una sconfitta in meno rispetto a quelle collezionate dai brianzoli in tutte le precedenti 13 gare della Serie A 2023/24. I biancorossi potrebbero subire due ko di fila nello stesso campionato per la prima volta dalle ultime due giornate della scorsa stagione (vs Lecce e Atalanta). Il Monza ha pareggiato nove delle 19 gare casalinghe (il 47%) giocate nel 2023 in Serie A (6 vittorie, 4 sconfitte): soltanto l’Udinese ha impattato più partite (12) sul proprio campo da gioco rispetto ai brianzoli nell’anno solare nel torneo. La Fiorentina ha raccolto soltanto un punto nelle ultime tre trasferte di campionato, pareggiando l’ultima sul campo della Roma (1-1); la viola potrebbe chiudere sul pari due match esterni consecutivi per la prima volta in Serie A sotto la gestione di Vincenzo Italiano.