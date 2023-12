L'allenatore rossonero ha commentato il pareggio per 2-2 sul campo della Salernitana: "Lascia rimpianti - ha detto -. Se queste situazioni si ripetono diventa importante la mentalità, perché ci vuole più attenzione. La reazione finale l'unica nota positiva". E sugli infortuni ha aggiunto: "Ci stiamo lavorando, ma non otteniamo risultati" SALERNITANA-MILAN 2-2: GOL E HIGHLIGHTS

Il gol di Jovic nel finale regala un punto, ma non basta a strappare un sorriso completo al Milan. I rossoneri evidenziano ancora difficoltà lontano da San Siro e rischiano di veder ridurre il vantaggio sulle inseguitrici dopo il 2-2 di Salerno. "Un pareggio che lascia rimpianti, come tante volte in questa stagione - ha spiegato Pioli nel post partita -. Probabilmente la cosa più difficile di questa partita era sbloccarla, noi ce l'abbiamo fatta, controllandola bene, poi abbiamo commesso delle disattenzioni che a questi livelli non ci possiamo permettere. Siamo riusciti a rimontare, a ottenere un risultato positivo, ma non è quello che volevamo mettere in campo. Se queste situazioni si ripetono diventa importante la mentalità, perché ci vuole più attenzione: nell'azione dove è nato il calcio d'angolo dell'1-1 eravamo tutti sotto, serve più attenzione. Sono cose che stiamo pagando a caro prezzo e purtroppo ci tolgono punti in classifica importanti che non ci permettono di avere continuità. Stiamo alla ricerca dell'entusiasmo e della fiducia e così ci viene sempre meno, soprattutto per demeriti nostri. Questo assolutamente non va bene".

"La reazione nel finale unica nota positiva. Dobbiamo ritrovare la magia" L'allenatore rossonero non guarda solo il lato negativo: "L'unica cosa positiva che abbiamo fatto è che abbiamo reagito da grande squadra - ha spiegato -, abbiamo provato a vincerla fino alla fine e abbiamo anche avuto le occasioni, per tutte le situazioni create minimo dovevamo segnare 4-5 gol. Se non ci riesci è perché ci vuole qualcosa di più, non è solo questione di qualità dei giocatori. Non dovevamo permettere alla Salernitana di tornare in partita, andare in vantaggio, non ci siamo riusciti e vuol dire che dobbiamo continuare a lavorare per diventare una grande squadra. Controllare la partita non vuol dire gestire il pallone dietro, ma continuare ad essere pericolosi. C'erano un paio di situazioni in profondità nel primo tempo da sfruttare diversamente, non dico per chiuderla ma per avere almeno una strada più facile". Concetti che l'allenatore rossonero ha ribadito anche nella conferenza post gara, dove ha sottolineato: "Dobbiamo ritrovare la magia". approfondimento Le pagelle di Salernitana-Milan 2-2

"Tanti infortuni, non stiamo ottenendo i risultati che speravamo" Infine un commento sugli infortuni. "Onestamente sono tanti - ha concluso Pioli -, Tomori stava anche bene. È un problema a cui dobbiamo rimediare in tempi brevi ma che adesso ci vede in difficoltà. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo, siamo in tanti che lavoriamo a Milanello ma finora non stiamo ottenendo i risultati che speravamo di ottenere". vedi anche La classifica della Serie A