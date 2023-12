Per la trasferta di Frosinone, Allegri recupera Rabiot che torna dal 1’. Locatelli in regia, McKennie l’altra mezzala, Cambiaso e Kostic sugli esterni. Davanti ci sono Milik e Vlahovic. Assente dunque Chiesa, per un fastidio al tendine rotuleo. Di Francesco, reduce dallo straordinario 4-0 al Maradona in Coppa Italia, punta sugli ex Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge. Match in programma sabato alle 12.30

