Dove vedere Sassuolo-Genoa

I numeri di Sassuolo e Genoa

Il Sassuolo non perde da cinque partite contro il Genoa in Serie A (tre vittorie seguite da due pareggi); l’ultima sconfitta degli emiliani risale al 5 gennaio 2020 (2-1 al Ferraris, con reti di Criscito e Pandev per i rossoblù, Obiang per i neroverdi); soltanto contro il Cagliari i neroverdi hanno pareggiato almeno tre sfide di fila in Serie A: tre tra il 2013 e il 2014 e cinque tra il 2019 e il 2021. Il Genoa è la squadra contro cui il Sassuolo ha sia vinto più sfide casalinghe nella sua storia in Serie A - sei su nove (2 pari, una sconfitta) - sia quella contro cui gli emiliani hanno segnato più reti (22) in gare interne nel torneo. Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite giocate al Mapei Stadium in campionato (2 pari, 3 sconfitte) e potrebbe restare senza successi per più gare casalinghe di fila nel massimo torneo per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2018 (sette in quel caso, con Roberto De Zerbi in panchina). Il Sassuolo ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime sei partite di campionato, soltanto due squadre registrano una striscia aperta più lunga di gare di fila con almeno due reti al passivo rispetto a quella dei neroverdi in Serie A: la Reggiana nel 1997 (sette) e il Catanzaro nel 1983 (otto). Più in generale, il Sassuolo incassa gol da 24 match consecutivi: una striscia aperta più corta soltanto di quella del Livorno (27) nel massimo campionato. Il Genoa ha pareggiato due delle ultime tre partite di campionato (una sconfitta), tante quante nelle precedenti 22 di Serie A; la squadra ligure non chiude in parità almeno due gare di fila nella competizione dal periodo tra gennaio e marzo 2022, quando mise assieme ben sette segni ‘X’ consecutivi, cinque di questi a reti inviolate.