Bologna-Atalanta, dove vedere la partita in tv

I numeri di Bologna e Atalanta

Il Bologna ha vinto solo due degli ultimi 15 incroci di Serie A contro l’Atalanta (2 pareggi, 11 sconfitte), ma uno dei due successi è arrivato proprio nel match più recente (2-0 a Bergamo l’8 aprile 2023, reti di Sansone e Orsolini): gli emiliani non ottengono due successi di fila nel massimo torneo contro i nerazzurri dal 1968. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime sette gare casalinghe di Serie A contro l’Atalanta (2-1 il 15 dicembre 2019, con reti di Palacio e Poli, per la Dea invece Malinovskyi): ben cinque vittorie bergamasche e un pareggio in questo arco temporale al Dall’Ara. Il Bologna ha vinto tutte le ultime cinque gare interne di Serie A, non subendo gol in ben quattro di queste: la squadra emiliana non ottiene più vittorie consecutive in casa in uno stesso campionato dalla fine del torneo 2018/19 (sette in quel caso). Inoltre, la formazione di Thiago Motta potrebbe vincere quattro partite al Dall’Ara di fila senza incassare alcuna rete per la prima volta dal gennaio 2000 nella massima serie. Da quando Thiago Motta siede sulla panchina del Bologna (dalla seconda metà di settembre 2022), nessuna formazione ha ottenuto più clean sheet in casa della formazione emiliana in Serie A: ben 12, come la Juventus (i rossoblù hanno chiuso con la porta inviolata cinque delle ultime sei gare interne nella competizione). Il Bologna ha perso al massimo due delle prime 16 gare in una stagione di Serie A (7 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte) per la prima volta dal torneo 1963/64: una sola sconfitta in quella annata, quando evitò il ko anche nella 17^ giornata di campionato. Quattro delle sei sconfitte in questo campionato dell’Atalanta sono arrivate in trasferta: la formazione di Gasperini ha infatti perso quattro delle ultime sette partite giocate fuori casa in Serie A, ottenendo due vittorie e un pareggio nel parziale. L’Atalanta ha segnato 19 gol nei secondi tempi di questo campionato, meno solo dell’Inter (22), ma al contrario ha incassato il 63% delle reti in questa Serie A nei primi tempi (12 su 19), percentuale record nel torneo in corso.