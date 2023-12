Nel secondo tempo del match contro la Roma, il centrocampista slovacco del Napoli è dovuto uscire, con un espressione sofferente, per una contusione al fianco sinistro. Ha provato a rimanere in campo ma quando ha capito che non poteva proseguire ha chiesto il cambio al minuto 53 ed è poi uscito 3 minuti più tardi: al suo posto Mazzarri ha mandato in campo Cajuste. Le sue condizioni sono da valutare nelle prossime ore