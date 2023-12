A pochi giorni dall'annuncio del nuovo ruolo di consulente del Milan e di Red Bird, Zlatan Ibrahimovic non perde il 'vizio' di dare spettacolo con un pallone tra i piedi: nel video la super rovesciata del 42enne svedese in spiaggia. Un modo, alla Ibra, per celebrare il Natale

