L’UFFICIALITÀ. Già protagonista in Italia con Juventus e Inter, Ibrahimovic celebra la sua terza avventura in Serie A con la maglia del Milan. È il 28 agosto quando in serata Adriano Galliani annuncia: "Zlatan arriva in prestito gratuito, poi eserciteremo l'opzione e al Barça andranno 24 milioni in tre anni. Al giocatore un quadriennale da 8 milioni a stagione". Il giorno seguente, alle ore 15.37, lo svedese atterra a Linate scatenando l’entusiasmo dei tifosi: "Quando ho sentito che il Milan era interessato a me, mi sono emozionato. Sono venuto per vincere e non lascerò questa squadra prima di aver vinto tutto. A mio avviso siamo la squadra più forte in Italia"