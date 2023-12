Il Milan è tornato al lavoro in attesa del Sassuolo. Pellegrino ha recuperato dal lungo infortunio. Una pedina in più per Pioli che potrebbe anche pensare a un Theo Hernandez da centrale, sfruttando Florenzi come terzino sinistro. Quanto al mercato, l’ipotesi su cui si lavora sempre di più è anticipare il ritorno dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia

Un mezzo sorriso a Pioli, dopo le 72 ore di riposo per il Natale, l’ha strappato Marco Pellegrino che di fatto ha recuperato dal lungo infortunio che l’ha fermato da fine ottobre. Ovviamente adesso il difensore argentino dovrà ritrovare la miglior condizione, ma intanto può essere di nuovo convocato. Un nome in più almeno per la panchina, vista l’emergenza totale in difesa. Ci sono Kjaer e Simic, e stop. Per questo Pioli - in vista della sfida del 30 dicembre a San Siro contro il Sassuolo, ore 18 in diretta su Sky - potrebbe anche pensare a un Theo Hernandez da centrale, sfruttando Florenzi come terzino sinistro. In attesa che anche il mercato possa venire incontro all’allenatore del Milan.