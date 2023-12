T. Motta: "Impegno massimo per maglia e tifosi"

L'allenatore dei rossoblu, quarti in classifica, a due giorni dalla sfida contro l'Udinese: "Sempre più piacevole lavorare con questo clima positivo, ora concentrati solo sulla prossima. Non possiamo fermarci, non possiamo addormentarci. Ci vuole impegno massimo"

L'allenatore del Bologna Thiago Motta presenta in conferenza stampa la trasferta contro l'Udinese, in programma sabato alle 15: "E' sempre più piacevole lavorare con questo clima positivo, la consapevolezza della nostra forza e del perché siamo qui in questo momento. Ogni punto si conquista in campo in allenamento e ora conta solo la prossima con l'Udinese. Faccio parte di un gruppo che sta facendo le cose bene fino ad oggi, continuare così, con questo spirito, con questa solidarietà di squadra che è la cosa più importante in questo momento: concentrati sulla prossima con l'Udinese".

"Non ho un metodo, clima positivo aiuta"

"Non ho un metodo, il periodo positivo ci permette di fare gli step giusti come stiamo facendo dal primo giorno, il clima positivo aiuta. Non sono ipocrita, però sono cosciente che siamo in questo momento, capisco i perché siamo qui ma comunque cerco di migliorare di andare in avanti, noi non possiamo fermarci non possiamo addormentarci. Impegno massimo, per la maglia, per i nostri tifosi. Le palle inattive sono una situazione di gioco in cui possiamo cambiare la partita sicuramente. Con l'Atalanta la palla inattiva ha cambiato la partita ma poteva cambiare anche prima. Complimenti all'Atalanta per come ci hanno portato nella loro partita, ci hanno frustrato facendoci tenere il pallone ma senza poter noi concretizzare nel primo tempo. Nelle ripartenze poi ci hanno fatto male. Su questo dobbiamo migliorare di certo, dobbiamo portare la partita dove vogliamo noi".-