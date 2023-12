Dove vedere Juventus-Roma

La partita tra Juve e Roma valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 dicembre alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Roma

La Roma ha vinto l’ultima partita di Serie A contro la Juventus (1-0 con gol di Gianluca Mancini il 5 marzo 2023) e nella competizione non arriva a due successi consecutivi contro i bianconeri dal 1995, con Carlo Mazzone in panchina. La Juventus ha battuto 85 volte la Roma in Serie A (51 pareggi, 42 sconfitte), solo contro Lazio (86) e Inter (87) i bianconeri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato; allo stesso tempo la Juve è la squadra che ha sconfitto più spesso i giallorossi nella competizione. Dal 2012 in avanti, la Juventus ha vinto 10 dei 12 confronti casalinghi (1 pari, una sconfitta) contro la Roma in Serie A; nel periodo, soltanto contro l’Udinese i piemontesi hanno ottenuto più successi interni (11) in campionato. Escludendo 2004/05 e 2005/06, questa è l’ottava volta che la Juventus raccoglie almeno 40 punti nelle prime 17 giornate nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A; nelle precedenti sette, i bianconeri hanno sempre vinto poi lo Scudetto (quattro volte con Massimiliano Allegri in panchina). La Juventus ha subito al massimo un gol in tutte le ultime 13 partite casalinghe di campionato (sette reti incassate nel periodo); i bianconeri non fanno meglio da una serie di 25 gare interne con al massimo una rete concessa, registrata tra ottobre 2017 e gennaio 2019, con Massimiliano Allegri in panchina. La Roma non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite (5 pari, 10 sconfitte) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime due posizioni in classifica in Serie A; l’ultimo successo dei giallorossi contro queste avversarie risale all’1 agosto 2020, proprio contro la Juventus, all’Allianz Stadium (1-3). La Roma ha perso nove trasferte nel 2023 in Serie A e nei precedenti 45 anni solari solo due volte ha fatto peggio: 12 sconfitte esterne nel 2021 e 10 nel 2012.