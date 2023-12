Rabiot decide il match dello Stadium ma in difesa spicca la prova di Bremer: solo voti alti tra i bianconeri, un po' appannati Yildiz e Weah. L'ex Dybala non incide, così come Lukaku. Malissimo Paredes, altro ex della sfida. Le pagelle di Riccardo Gentile



