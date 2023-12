"Non è giusto mettere Pioli sempre in discussione". Sono le parole di Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , che a Sky Sport 24 ha difeso e "blindato" l'allenatore rossonero: "Natale difficile dopo Salerno? Non è andata come speravamo, ma si volta pagina. Siamo uniti e compatti. Si mette sempre in discussione mister Pioli, cosa che non mi sembra giusta . Dobbiamo dargli una rosa completa , abbiamo avuto i problemi che tutti sappiamo, ma stiamo lavorando".

"Dobbiamo tenere in considerazione la nuova realtà che parte dal 1° gennaio, quindi come abbiamo detto in passato, siamo pronti a cogliere le opportunità, se ce ne saranno . Mi sembra che siamo stati relativamente attivi nella finestra precedente e se ci saranno occasioni lo saremo anche in questa, però senza dubbio la realtà di dopodomani è diversa dalla realtà di ieri".

"La mancata proroga del Decreto crescita è una decisione triste per il nostro calcio"

"Ho vissuto male questa decisione - ha raccontato l'ad rossonero - è una decisione triste per il calcio italiano, ci rende più poveri, meno competitivi e ci indebolisce. Il calcio italiano purtroppo non è visto come un settore dell’economia, dovrebbe esserlo. Siamo stati leader per decenni, non lo siamo ora in Europa ma abbiamo le potenzialità. Purtroppo ci troviamo di fronte a una serie di leggi e regolamentazioni che non ci aiutano e ci impediscono di tornare a essere leader europei e mondiali. Brutta decisione per noi, ringrazio il Ministro Abodi, lui sì che capisce il mondo del calcio e ha provato a spingere per avere un tavolo a cui discutere più ampiamente queste difficoltà che abbiamo di essere percepiti come un settore dell’economia italiana, purtroppo la decisione non è andata nel senso giusto".