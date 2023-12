Dove vedere Milan-Sassuolo

I numeri di Milan-Sassuolo

Il Milan ha perso tre delle ultime cinque sfide con il Sassuolo in Serie A (1 vittoria, 1 pareggio), per i rossoneri una sconfitta in meno di quante ottenute nelle precedenti 15 contro i neroverdi nel massimo campionato (9 vittorie, 2 pareggi). Contro nessuna formazione il Milan sta registrando una striscia aperta più lunga di sconfitte interne di fila in Serie A che con il Sassuolo: tre, come contro il Napoli. Il Milan ha vinto 10 partite in questo campionato e nelle precedenti tre stagioni di Serie A ha sempre superato questo numero di successi nelle prime 18 gare stagionali: 13 nel 2020/21, 12 nel 2021/22 e 11 nel 2022/23. Il Milan ha mantenuto nove volte la porta inviolata in match casalinghi nel 2023 in Serie A e in un singolo anno solare non fa meglio in gare interne nel torneo dal 2014 (10 clean sheet in quel caso). Il Sassuolo ha vinto solamente quattro partite in questo campionato e nella sua storia in Serie A solamente due volte si è fermato a quattro successi o meno nelle prime 18 partite disputate: nel 2022/23 (quattro) e nel 2013/14 (tre). Il Milan ha subito 64 gol nel 2023 tra tutte le competizioni, record negativo per i rossoneri nella loro storia in un singolo anno solare (dal 1929/30). Il Sassuolo ha subito ben 71 gol nel 2023 in campionato (40 partite giocate), record negativo per i neroverdi in un singolo anno solare in Serie A; il precedente record erano le 70 reti incassate nel 2021 (in 43 gare).