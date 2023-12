Il 'Cigno di Utrecht' allo stadio per assistere alla sfida dei rossoneri contro il Sassuolo. I tifosi lo hanno accolto con un coro, in ricordo di quando l'olandese illuminava San Siro a suon di gol. L'ex leggenda milanista non è era solo: con lui, in una postazione d'eccezione, anche Franco Baresi e Mauro Tassotti

A San Siro mancava da un po' Marco Van Basten, per questo la sua presenza nella serata di Milan-Sassuolo è stata ancora più speciale. L'ex rossonero, che nel dicembre 1999 era stato eletto attaccante milanista del secolo, è stato accolto dal caldo abbraccio dei tifosi, con un coro che più di ogni altra cosa spiega come l'olandese era, è e resterà una leggenda. Oggi ambasciatore Uefa, Van Basten con il Milan ha vinto tra il 1987 e il 1995, 4 scudetti, 3 edizioni della Supercoppa Italiana, 3 Champions League, 1 Supercoppa europea e 2 Coppe Intercontinentali. Il Cigno di Utrecht, come era soprannominato da calciatore, non è arrivato da solo allo stadio: con lui, in una postazione d'eccezione, anche Franco Baresi e Mauro Tassotti.