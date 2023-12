Serie A, il calendario della 19^ giornata

La 19^ giornata di Serie A si gioca su tre giorni, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio 2024. Apre Bologna-Genoa, in diretta su Sky e in streaming su NOW , così come Sassuolo-Fiorentina di sabato sera e il lunch match di domenica tra Empoli e Milan. L'Inter ospita il Verona, la Juve va a Salerno. Chiude il programma lo scontro in chiave Champions tra Roma e Atalanta

Il diciannovesimo turno di Serie A, il primo del 2024, si gioca su tre giorni, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio. Si parte con l'anticipo serale di venerdì alle 20.45: Bologna-Genoa in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il sabato dell'Epifania inizia con il lunch match delle 12.30 tra Inter e Verona. Si prosegue poi alle 15 con Frosinone-Monza e alle 18 con Lecce-Cagliari, mentre alle 20.45, in diretta su Sky e in streaming su NOW, c'è Sassuolo-Fiorentina. Infine le gare di domenica: alle 12.30 Empoli-Milan, anche questa in diretta su Sky e in streaming su NOW. Doppio appuntamento alle 15 con Torino-Napoli e Udinese-Lazio, prima di Salernitana-Juventus alle 18 e del posticipo serale delle 20.45 tra Roma e Atalanta.