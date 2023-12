Inter e Juventus hanno chiuso il 2023 in prima e seconda posizione, separate da due punti in classifica. A una sola giornata dalla fine del girone d'andata, la lotta per lo scudetto sembra un affare riservato a nerazzurri e bianconeri, con i prossimi due mesi e mezzo potenzialmente decisivi. Fino alla sosta per le nazionali, prevista dopo il 17 marzo, ci sarà una striscia di 11 partite, compreso lo scontro diretto più le coppe, che potrebbe indirizzare il duello prima del rush finale

INTER: FATTA PER BUCHANAN