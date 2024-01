La Roma è tornata ad allenarsi in vista dell'impegno di Coppa Italia il 3 gennaio contro Cremonese. Qualche ora prima la squadra e lo staff giallorosso avevano ricevuto un messaggio da José Mourinho...

"Noi, solo noi, avanti insieme. È per la gente che bisogna dare tutto e andare oltre i nostri limiti. Non dobbiamo mollare niente, con l’obiettivo di arrivare in fondo alle coppe, di lottare fino all'ultimo per un posto Champions senza lasciare nulla al caso". Nel messaggio motivazionale consegnato da Mourinho alla squadra per il nuovo anno c'è la volontà di andare oltre i limiti. Arrivando fino in fondo nelle coppe e lottando fino all'ultimo per un posto in Champions.

Le criticità Quelle emerse nel rendimento non sono in Europa, con due finali consecutive raggiunte, ma in campionato. Appena al nono posto considerando il totale dei punti conquistati nel 2023, inteso come anno solare, caratterizzato da 13 sconfitte. Rendimento non invertito in questa stagione, considerando l'attuale settimo posto a 5 punti dalla zona Champions.

Mercato e non solo La priorità a gennaio di un nuovo difensore centrale servirà a dare un cambio in più in un reparto numericamente insufficiente. Ma non solo. Anche la reazione di alcuni giocatori sarà fondamentale. Da Dybala ci si aspetta più continuità nelle presenze (finora solo 15) e meno contrattempi fisici che lo hanno fermato per ora a 4 gol. Pochi per un leader tecnico come lui. Mentre da Paredes, utilizzato quasi sempre, 23 presenze, ci si aspetta più qualità come regista. Finora troppo lento e prevedibile in un ruolo cruciale, in cui bisogna verticalizzare in modo più veloce.