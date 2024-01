Napoli in ansia per le condizioni di Meret. Il portiere è uscito contro il Monza ed è in attesa degli accertamenti di rito. Inzaghi spera di riavere, come da tabella di recupero, sia Lautaro Martinez che Dimarco. Allegri dovrà fare a meno di Locatelli, squalificato al pari di altri 4 colleghi. Emergenza a sinistra per l'Empoli in vista del Milan? Vediamo la situazione delle 20 di A in vista della 19^ giornata

