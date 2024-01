Serie A

Brutte notizie per il Napoli: gli esami hanno confermato per Meret una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso sinistro, lo stop sarà di almeno un mese e mezzo. Buone notizie invece per l'Atalanta, che spera di avere a disposizione Scalvini contro la Roma: nessuna lesione. Inzaghi spera di riavere sia Lautaro Martinez che Dimarco. Allegri dovrà fare a meno di Locatelli, squalificato come altri 4 colleghi. Vediamo la situazione delle 20 di A in vista della 19^ giornata