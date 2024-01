L'Inter ritrova Lautaro Martinez e Federico Dimarco . La buona notizia per Inzaghi è il recupero dei due giocatori, fuori nelle ultime partite del 2023 per problemi muscolari. Sia l'attaccante che l'esterno hanno svolto mercoledì un lavoro differenziato a buon ritmo e da giovedì torneranno in gruppo. Un primo passo importante per averli a disposizione nella partita di sabato, ore 12.30, contro il Verona, ma poi la decisione sul loro impiego spetterà a Inzaghi. L'allenatore valuterà se schierarli titolari, se farne giocare uno solo dall'inizio (nel caso più Lautaro di Dimarco) o inserirli a partita in corso.

Buchanan in arrivo: a disposizione dalla prossima settimana

Giovedì sarà anche il giorno di Tajon Buchanan. L'esterno canadese è atteso in mattinata a Milano, svolgerà subito le visite mediche e poi andrà in sede per la firma. Buchanan, però, non sarà a disposizione di Inzaghi contro il Verona. Non ci sono le tempistiche per tesserarlo in tempo considerando che il giocatore - extracomunitario - dovrà andare all'ambasciata italiana a Bruxelles per il permesso di soggiorno. Buchanan sarà utilizzabile dall'inizio della prossima settimana verso la sfida contro il Monza, in programma sabato 13 gennaio ore 20.45 e in diretta su Sky Sport. Il canadese arriverà a titolo definitivo dal Club Brugge per 7 milioni di euro più bonus.