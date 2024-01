Le parole di Sardar Azmoun, in diretta su Sky Sport 24, subito dopo la vittoria in Coppa Italia della Roma contro la Cremonese. "Quando sono arrivato la gente non mi voleva, ho subito pensato che dovevo lavorare tanto per aiutare la suadra. Sono molto felice di essere un giocatore della Roma e, come tutti i miei compagni, sono pronto a morire per la Roma". Poi il simpatico saluto in italiano: guarda il video

