L'esterno e l'attaccante saranno a disposizione di Inzaghi in vista della prossima partita contro il Verona. Entrambi sono tornati in gruppo oggi, giovedì 4 gennaio. L'allenatore nerazzurro valuterà poi come e quando schierarli

Arrivano buone notizie da Appiano Gentile. Dimarco e Lautaro sono tornati in gruppo e quindi sono a disposizione di Inzaghi per Inter-Verona, in programma sabato 6 gennaio alle 12.30. Sia l'attaccante che l'esterno (fuori nelle ultime partite del 2023 per problemi muscolari) hanno svolto mercoledì un lavoro differenziato a buon ritmo e da oggi, giovedì 4 gennaio, sono tornati in gruppo. L'allenatore valuterà se schierarli titolari, se farne giocare uno solo dall'inizio o inserirli a partita in corso. Con il loro rientro, Inzaghi si ritrova ad avere una rosa profonda visto che rimane fermo ai box soltanto Cuadrado. Oggi, tra l'altro, è una giornata movimentata in casa Inter. E' arrivato Buchanan che svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i nerazzurri.