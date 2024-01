Ibra oggi a Milanello dopo il viaggio a Miami

Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. L'ex campione svedese, ora senior advisor della proprietà rossonera, ha raggiunto la squadra nel centro sportivo dopo il viaggio già programmato per precedenti impegni negli Stati Uniti. E' atterrato da Miami e si è diretto immediatamente a Milanello. Ibra, in contatto con Stefano Pioli tramite messaggio, assisterà alla seduta di allenamento di oggi in preparazione alla sfida di domenica contro l'Empoli che il Milan deve vincere per trovare continuità di risultati. Bordo campo per lui a Milanello al fianco di Moncada.