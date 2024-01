Il Milan riabbraccia Musah, Gabbia a disposizione contro l'Empoli

Dopo settimane caratterizzate da molte assenze per infortunio, arrivano buone notizie dall'infermeria per il Milan: Musah è tornato in gruppo, è a disposizione per Empoli-Milan (match in programma domenica 7 gennaio in diretta dalle 12:30 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Anche Gabbia è a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panchina. Anche Okafor e Sportiello sono guariti, ma torneranno il 14 gennaio contro la Roma, essendo ancora in fase di "riatletizzazione"

Nonostante la lunga lista di infortuni, il Milan è riuscito a conquistare 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite, guadagnando tra l’altro anche l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo aver provato opzioni sperimentali per far fronte alle numerose indisponibilità (come Theo Hernandez schierato nel ruolo di difensore cenrale), adesso Pioli può tornare a sorridere. Arrivano infatti buone notizie dall’infermeria. Dopo settimane di assenza, Musah è tornato in gruppo. La sua ultima partita risale allo scorso 13 dicembre, con la vittoria in casa del Newcastle in Champions League. Il 21enne statunitense è a disposizione per Empoli-Milan (match in programma domenica 7 gennaio, da seguire in diretta dalle 12:30 su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K).