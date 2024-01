Il centrocampista armeno si è raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Il rinnovo? Questa è casa e sono felice di abitarci". E sulla sua somiglianza con il comico Pippo Franco: "Lo so bene, me lo ripetono ancora adesso. Non lo conoscevo e sono andato a cercarlo su YouTube. La cosa non mi dispiace, anzi spero sia tornato ad essere famoso anche per questo..."

Dagli obiettivi dell'Inter alla sua vita in Italia, passando per la somiglianza con il comico Pippo Franco: "Lo so bene, me lo ripetono ancora adesso. Non lo conoscevo e sono andato a cercarlo su YouTube. La cosa non mi dispiace, anzi spero sia tornato ad essere famoso anche per questo". Parole di Henrix Mkhitaryan che si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, a partire dagli obiettivi del club nerazzurro: "Ci sono 20 partite, è una corsa a tappe in cui si gioca sempre contro squadre diverse, non solo contro la Juve. Sta lì la differenza, nella costanza in ogni sfida settimana dopo settimana. L’obiettivo per noi è chiaro, sin dall’inizio: è la seconda stella". Parlando di scacchi, la sua grande passione: "Che pezzo della scacchiera sono? Non prendetemi per un arrogante, ma... una regina: vado da tutte le parti!".