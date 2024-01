Dove vedere Bologna Genoa

I numeri di Bologna e Genoa

Dopo una serie di tre pareggi e quattro sconfitte, il Bologna ha vinto l’ultimo precedente di Serie A contro il Genoa; gli emiliani non ottengono due successi consecutivi contro i liguri nella competizione dal 2017/18 con Roberto Donadoni in panchina. Il Bologna non vince da quattro partite interne contro il Genoa in Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte) e nella competizione non ha mai fatto peggio in casa contro i liguri (quattro pareggi tra il 1948 e il 1954). Il Bologna ha perso l’ultima partita di campionato, subendo tre reti contro l’Udinese, una in più di quelle concesse nei cinque incontri precedenti (4 vittorie, 1 pareggio); gli emiliani non perdono due gare di fila in Serie A da gennaio 2023 (contro Atalanta e Roma). Il Bologna ha vinto 17 partite di Serie A nel 2023 ed era dal lontano 1966 che non collezionava così tanti successi in un singolo anno solare nella competizione (19 in quel caso). Il Bologna ha vinto le ultime sei gare al Dall’Ara in campionato, mantentendo la porta inviolata in tutte le ultime quattro; gli emiliani potrebbero ottenere cinque successi casalinghi di fila senza subire alcun gol per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo il periodo tra l’aprile e l’ottobre 1964 con Fulvio Bernardini allenatore. Più in generale, i rossoblù non vincono sette match interni di fila nel massimo campionato dal periodo tra il marzo e l’agosto 2019 (otto in quel caso). Il Genoa è rimasto imbattuto per tre gare di fila per la prima volta in questa Serie A (1 vittoria, 2 pareggi); in generale, la squadra rossoblù non registrava una striscia di risultati utili più lunga da marzo 2022 (otto frutto di una vittoria e sette pareggi, sotto la guida tecnica di Alexander Blessin in quel caso). Il Genoa ha conquistato 20 punti dopo le prime 18 gare stagionali (5 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte); era dalla stagione 2016/17 che il Grifone non ne accumulava di più a questo punto di un torneo di massima serie (23 in quel caso, quando poi perse la 19ª partita). Dopo la vittoria fuori casa contro il Sassuolo, il Genoa potrebbe ottenere due successi di fila in trasferta in Serie A per la prima volta dal maggio 2021 (la prima di quelle vittoria arrivò proprio contro il Bologna).