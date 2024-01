Musah e Gabbia disponibili. Ibra a bordo campo?

Il Milan, reduce dall'allenamento mattutino, si prepara per la trasferta contro l'Empoli con Pioli che avrà a disposizione anche Musah e Gabbia. Ibra non ha ancora deciso se partirà domani con la squadra

Trasferta per il Milan ad Empoli con i rossoneri chiamati alla prova d’appello: quella che è mancata quest'anno, infatti, è la continuità di rendimento. Questo ha portato la società a non cambiare niente e nessuno, ma anche (prima della Salernitana) a chiedere qualcosa in più nei risultati. Motivo per cui ora il Milan di Stefano Pioli deve avere una marcia differente in campionato.