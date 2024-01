Stefano Pioli punta sui giovani, continuando a lanciarne e ricevendo risposte sempre molto positive. Anche dalla società, che condivide questa linea: una scelta ponderata che ha fatto del club rossonero uno dei più attivi nello sfornare talenti già pronti per la Serie A: da Simic, in gol nel giorno dell’esordio, al quindicenne da record Camarda. Fino a Traoré e Jimenez, titolari in Coppa Italia. E non è finita qui…

