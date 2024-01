Le probabili formazioni della 19^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inter con Lautaro e Dimarco al rientro ma con possibile partenza dalla panchina. Allegri è senza Locatelli squalificato e davanti può rilanciare Yildiz. Milan con Gabbia subito pronto per agire da centrale. Tris di recuperi dietro per Sarri mentre Mourinho arretra, per emergenza, Cristante. Nel Napoli Gaetano e Simeone in pole

Per tutte le news di formazione chiamiamo in causa, augurando nel mentre un buon 2024, la squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri 007 sono già al lavoro con orecchie drizzate e telefoni pronti a riportare qualsiasi variazione. I primi colpi del mercato invernale possono già avere un (piccolo) impatto sui nuovi XI titolari che scenderanno in campo quindi basta preamboli e andiamo a vedere come stanno le 20 di A che scenderanno in campo per l’ultimo turno di andata della stagione