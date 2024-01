Il nuovo acquisto milanista è figlio di un ex compagno di squadra dell'allenatore rossonero: giocarono insieme in Serie A a Verona -il club da cui arriva proprio Filippo- e poi al Fiorenzuola in C

“Piacere, sono Terracciano”. Anche se lo conosce e da avversario ne ha già apprezzato le doti sul campo, Stefano Pioli avrà forse l’impressione di un déjà-vu, quando l’esterno in arrivo dal Verona si presenterà davanti a lui a Milanello. Perché nella sua carriera da calciatore, l’allenatore del Milan quel cognome l’ha già incrociato. Non come calciatore da allenare, ma come ex compagno di squadra. Il nuovo acquisto del Milan si chiama Filippo ed è infatti il figlio di Antonio, anche lui ex calciatore che proprio con Stefano Pioli ha condiviso tante volte lo spogliatoio. In due squadre diverse, tra l’altro. Pioli e Terracciano padre sono stati infatti compagni di squadra prima in Serie A proprio al Verona, lo stesso club da cui arriva al Milan ora Terracciano junior: accadde tra il 1987 e il 1989, in quell’Hellas di poco successivo alla vittoria dello storico scudetto. Pioli era difensore e titolare, Antonio Terracciano un centrocampista che era più facile partisse dalla panchina. Una ventina, comunque, le partite giocate insieme al Verona. Tra queste, anche una proprio contro il Milan. Coppa Italia del settembre 1988: vantaggio veronese di Caniggia, pari di Baresi. E in quel Milan c’era in campo anche Maldini.