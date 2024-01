Le pagelle di Empoli-Milan 0-3

Il Milan passa senza troppe difficoltà ad Empoli e consolida il terzo posto in classifica alle spalle di Inter e Juventus. Decisive le reti nel primo tempo di Loftus Cheek e Giroud su calcio di rigore. Nel finale la rete di Chaka Traorè, il classe 2004 già in gol contro il Cagliari in coppa Italia che merita il voto migliore insieme a Theo Hernandez, sempre più a suo agio da centrale difensivo. Nell'Empoli difesa distratta e attacco troppo leggero. Ecco le pagelle di Riccardo Gentile

CALCIOMERCATO LE NEWS DI OGGI