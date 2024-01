Calciomercato, le news di oggi LIVE

Tiago Pinto, general manager giallorosso, ha deciso di lasciare la Roma e lo farà dopo la sessione invernale di calciomercato. Il 3 febbraio, infatti, si concluderà consensualmente il rapporto tra il portoghese e il club. Una scelta a lungo analizzata nell'intervista rilasciata a The Athletic: "Tre anni alla Roma! Non sono molti i direttori sportivi che hanno la possibilità di stare tre anni in questa squadra. Non sono il tipo di persona che lavora 15 anni nello stesso posto e che vuole sentirsi a proprio agio, mi piacciono i rischi, le sfide. Penso che il ciclo sia vicino alla fine. LEGGI QUI L'INTERVISTA